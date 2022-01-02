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Украинцы представили, как быстро у Зеленского выучат российский гимн после попытки «отрезвить РФ»

Политика
Украинцы представили, как быстро у Зеленского выучат российский гимн после попытки «отрезвить РФ»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 2 января. Украинцы оригинально отреагировали на пафосное заявление советника главы Офиса президента, напомнив ему о реальной боеспособности ВСУ

На днях советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал очередное «победное» интервью, заверив журналистов, что никакое вторжение стране не грозит. В частности, он заявил, что украинская армия в ее нынешнем состоянии способна отразить любые угрозы, и возможный противник сильно ошибается, недооценивая потенциал ВСУ. Также он заверил зрителей, что западные партнеры непременно придут на помощь Украине, и с их поддержкой Киев легко отрезвит Россию, причем моментально.

Украинцы в большинстве своем не оценили победного настроения Арестовича, которые уже успел зарекомендовать себя как крайне сомнительный спикер и слишком оторванный от реальности пропагандист. Пользователи украинского сегмента социальных сетей жестко раскритиковали советника Андрея Ермака и напомнили ему о предупреждениях киевских военных экспертов насчет способности ВСУ сдерживать врага. В комментариях под постом с интервью Арестовича попытались представить, как быстро вся команда Зеленского выучит российский гимн после попытки «отрезвить РФ» и жесткого ответа России.

Украинцы представили, как быстро у Зеленского выучат российский гимн после попытки «отрезвить РФ»
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Твои эксперты сообщают, что ВСУ продержатся 10 минут! Какие три дня? Ты о чем? Через три дня вы вспомните гимн СССР наизусть и будете знать и петь гимн России! Стратег! Тьфу! 10 минут и мы в другой стране»;

«Им самим бы отрезветь не помешало. Не надоело еще позориться на весь мир? Скоро ведь отвечать придется за все сказанное»;

«А вот и «героические» новогодние эпосы для плебса подвезли. Когда они поймут, что мы давно не верим в их россказни?» — удивляются украинцы.

Некоторые комментаторы сильно усомнились в помощи западных партнеров, и сравнили Арестовича со сказочником, получающим неплохие деньги за подобные вбросы. Украины отметили, что советник Ермака сам вряд ли верит в пресловутую помощь Запада и нагло врет зрителям по долгу службы.

«Да это же Ганс Христиан, он же Андерсен. А, нет, скорее пародия на Остапа Бендера с его сакраментальным «заграница нам поможет»;

«Ощущение, что ему за этот постоянный треп неплохо приплачивают. Иначе не объяснить»;

«Кто сказал, что Запад поможет? Они только обещать умеют. Да он правильно сказал про переоценку своих сил, но это касается Украины, а не РФ», — объяснили главную ошибку Офиса Зеленского пользователи Сети.

Ранее блогер Анатолий Шарий высмеял «афганский конфуз» в новогодней речи Зеленского.

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Все новости / Политика / Украинцы представили, как быстро у Зеленского выучат российский гимн после попытки «отрезвить РФ»
украина россия зеленский гимн арестович
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