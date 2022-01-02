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Журнал Variety включил песни Адель и Тейлор Свифт в список лучших в 2021 году

Общество
Журнал Variety включил песни Адель и Тейлор Свифт в список лучших в 2021 году
wikipedia.org  /  Toglenn / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 2 января. Variety назвал лучшие песни прошедшего года. Журнал составил рейтинг из 50 англоязычных композиций 2021 года.

Первое место в рейтинге лучших песен 2021 года заняла десятиминутная версия композиции All Too Well американской певицы Тейлор Свифт. Трек рэпера Литтл Симз и британской певицы Клео Сол под названием Woman получил второе место. На третьей строчке рейтинга расположился сингл Nightflyer канадской певицы Аллисон Расселл.

В десятку лучших также прошла композиция To Be Loved Адель. Автор рейтинга назвал исполнительницу одной из величайших в современности. В топ-10 также вошли работы рэперов Lil Nas X и Tyler, the Creator.

Ранее британская певица Адель рассказала, как ей удалось пережить тяжелый развод с бизнесменом Саймоном Конекки. Исполнительница призналась, что похудение помогло ей справиться с трудным периодом жизни.

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Тейлор Свифт адель песни
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