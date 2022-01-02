Политолог Золотарев назвал жалким зрелищем факельный марш в честь Бандеры в Киеве

Киев, 2 января. Факельный марш в честь дня рождения духовного лидера украинских неонацистов Степана Бандеры в Киеве был глупым и убогим. Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, митинг состоялся в украинской столице 1 января, когда все нормальные люди отмечают наступление Нового года. По оценкам СМИ, в шествии поучаствовали около 3,5 тысячи человек.

«Традиционная бродилка националистов. Им и раньше никто не запрещал этого делать, но были времена, когда на шествии собиралось много людей, однако в этом году это выглядело жалко и убого», — сказал политолог.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

В целом небольшое количество участников показало падение популярности националистов и «политических украинцев», то есть сторонников нынешней антироссийской идеологии украинской власти. По мнению Золотарева, стоит сравнить число участников этого митинга с количеством людей, регулярно собирающихся в украинской столице в День Победы 9 мая. Тогда станет ясно, кого на самом деле поддерживают украинцы.

Ранее Золотарев напомнил Зеленскому о недолгом правлении его предшественников. По словам эксперта, второй срок нынешнему главе Украины вряд ли светит, хотя он еще не принял решение о выдвижении.