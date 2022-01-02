Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 16:39
16:38
Происшествия
Коммунальная авария оставила без тепла более 15 домов в Металлострое
16:38
Спорт
Хавбек «Челси» Жоржиньо оценил уровень выступлений «Зенита»
16:34
Общество
Вирусолог Альтштейн не исключил, что пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года
16:29
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме на Кутузовском проспекте в Москве
16:24
Весь мир
В Гаити произошло нападение на премьер-министра страны Ариэля Анри
16:21
Армия
Премьер-министр Израиля: удар по сектору Газа стал ответом на запуск двух ракет 1 января
16:20
Общество
Украинец позавидовал празднованию Нового года в Крыму
16:20
Происшествия
В Кировской области семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
16:13
Весь мир
Парламентский комитет Ливии провел второе заседание в Триполи
16:13
Экономика
Жители России могут получить право оформлять выплаты через сайт «Госуслуги»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава парламента ЦАР поблагодарил Россию и Руанду за вклад в обеспечение безопасности страны

Весь мир
Глава парламента ЦАР поблагодарил Россию и Руанду за вклад в обеспечение безопасности страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 2 января. Председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил благодарственное письмо силам руандийского спецназа за помощь правительственным войскам ЦАР (FACA). Об этом сообщили аналитики информационного портала Ndjoni Sango.

«Борьба за наш народ и поддержка армии, которую ведет Руанда в течение последних нескольких лет, поспособствовали восстановлению безопасности государства. Войска дружественной страны показали высокую эффективность и позволили нам разгромить основные силы конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Пожалуйста, примите благодарность и мою личную признательность», — заявил глава Нацсобрания.

Также политик отметил вклад российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». По словам Саранджи, отечественные специалисты качественно обучили бойцов FACA, что в значительной мере увеличило оборонный потенциал Центральноафриканской Республики.

Ранее председатель Национальной ассамблеи вручил грамоту главе Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александру Иванову. Руководителя российских специалистов поблагодарили за помощь в подготовке правительственных войск.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава парламента ЦАР поблагодарил Россию и Руанду за вклад в обеспечение безопасности страны
африка цар
Комментировать