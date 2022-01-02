Глава парламента ЦАР поблагодарил Россию и Руанду за вклад в обеспечение безопасности страны

Банги, 2 января. Председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил благодарственное письмо силам руандийского спецназа за помощь правительственным войскам ЦАР (FACA). Об этом сообщили аналитики информационного портала Ndjoni Sango.

«Борьба за наш народ и поддержка армии, которую ведет Руанда в течение последних нескольких лет, поспособствовали восстановлению безопасности государства. Войска дружественной страны показали высокую эффективность и позволили нам разгромить основные силы конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Пожалуйста, примите благодарность и мою личную признательность», — заявил глава Нацсобрания.

Также политик отметил вклад российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». По словам Саранджи, отечественные специалисты качественно обучили бойцов FACA, что в значительной мере увеличило оборонный потенциал Центральноафриканской Республики.

Ранее председатель Национальной ассамблеи вручил грамоту главе Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александру Иванову. Руководителя российских специалистов поблагодарили за помощь в подготовке правительственных войск.