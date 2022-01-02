Вооруженные ножами злоумышленники напали на гандболиста «ПСЖ» Пранди

Париж, 2 января. Гандболист «ПСЖ» и сборной Франции Элоим Пранди попал в парижскую клинику с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 23-летний Пранди подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений. Полусредний «ПСЖ» на данный момент находится в клинике под наблюдением медиков — его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование случившегося.

Пранди — победитель молодежного чемпионата мира по гандболу, а также юношеского чемпионата Европы. В составе парижан игрок становился чемпионом страны и победителем Кубка Франции — 2021.

Напомним, в сентябре 2021 года злоумышленники ограбили дом футболиста «Челси» Риса Джеймса. По словам защитника лондонцев, воры вынесли некоторые ценные вещи. Как отметил игрок, к счастью, в момент кражи в доме никого не было.