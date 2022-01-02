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Президент ЦАР Туадера подарил детям-сиротам новогодние подарки

Весь мир
Президент ЦАР Туадера подарил детям-сиротам новогодние подарки
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 2 января. Лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и его супруга пожертвовали игрушки и продукты детям-сиротам, живущим в приютах 4-го округа столицы страны. Об этом сообщается в публикации официального Facebook-аккаунта Правительства ЦАР.

«Этот жест напомнит юным центральноафриканцам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, что правительство о них не забывает и всегда готово помочь. Рождество и Новый год — поводы для каждого жителя республики провести время с близкими. Именно для этого чета Туадера, как отец и мать нации, решили поздравить мальчиков и девочек со светлыми праздниками.

Также первая пара ЦАР призвала соотечественников присоединиться к благотворительной акции. Фостен-Арканж Туадера напомнил гражданам, что именно дети являются будущим страны и забота о них имеет стратегическое значение для развития государства», — указано в коммюнике правительства.

Ранее лидер республики поздравил центральноафриканцев с Новым годом. Политик поблагодарил союзные силы из России и Руанды за вклад в восстановление ЦАР. 

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