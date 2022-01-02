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Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом

Весь мир
Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 2 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил соотечественников с Новым годом. Праздничное коммюнике опубликовано на официальном Facebook-аккаунте Правительства ЦАР.

«С большим энтузиазмом и гордостью я искренне желаю вам мира, здоровья, счастья и успехов. В этот торжественный момент я хотел бы поблагодарить бога за его милость, которая снизошла на всех нас в 2021 году.

Отдельно хочу поблагодарить наши силы внутренней и внешней безопасности, которые, несмотря на оружейное эмбарго ООН, продолжают самоотверженно выполнять долг по защите нации», — указано в заявлении президента.

Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Также лидер ЦАР отметил вклад Руанды и российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в стабилизацию ситуации и развитие государства. По словам политика, именно поддержка союзных сил спасла африканскую страну от разрушения.

«С первых дней 2021 года мы подверглись серьезному нападению со стороны сил конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Атаки боевиков оставили столицу без главного коридора снабжения, что привело к огромным финансовым и экономическим потерям.

Столкнувшись с серьезным противником, мы обратились к России и Руанде. Эффективность и профессионализм дружественных стран, которые пришли к нам на помощь, позволили стране избежать худшего сценария», — заявил Туадера.

Ранее президент Центральноафриканской Республики поздравил сограждан с Рождеством. Лидер призвал жителей ЦАР объединить усилия ради восстановления государства.

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