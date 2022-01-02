Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом

Банги, 2 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил соотечественников с Новым годом. Праздничное коммюнике опубликовано на официальном Facebook-аккаунте Правительства ЦАР.

«С большим энтузиазмом и гордостью я искренне желаю вам мира, здоровья, счастья и успехов. В этот торжественный момент я хотел бы поблагодарить бога за его милость, которая снизошла на всех нас в 2021 году.

Отдельно хочу поблагодарить наши силы внутренней и внешней безопасности, которые, несмотря на оружейное эмбарго ООН, продолжают самоотверженно выполнять долг по защите нации», — указано в заявлении президента.