Лионель Месси и ряд футболистов «ПСЖ» заразились коронавирусом

Париж, 2 января. Результат теста на коронавирусную инфекцию аргентинского форварда клуба «ПСЖ» Лионеля Месси показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

COVID-19 также выявлен у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

Подопечные Маурисио Почеттино в понедельник, 3 января, сыграют против «Ванна» в матче 1/16 финала Кубка страны.

Напомним, в конце декабря отменили молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею. Причиной соответствующего решения стало обнаружение вспышек коронавируса в расположении ряда национальных команд.