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В сам Новый год скромничаем: Юрий Лоза поделился традициями своей семьи
Шоу-бизнес
В сам Новый год скромничаем: Юрий Лоза поделился традициями своей семьи
фото из личного архива Юрия Лозы  / 

Новогодняя ночь вторична, главный праздник — Рождество. Такой традиции придерживаются в семье композитора и автора песен Юрия Лозы. Об этом музыкант душевно рассказал в интервью ФАН.

«Так у нас повелось, что Новый год приходит у нас на рождественский пост, поэтому моя семья встречать-то будет Рождество, а в сам Новый год скромничаем. Кто-то вот отмечает Новый год, а к Рождеству относится так, прохладно. А в нашей семье все наоборот. Поэтому в Новый год мы просто посидели, послушали речь президента, выпили по рюмочке, и на этом все и закончилось. Не было у нас никаких объеданий с плясками и танцами», — объяснил композитор.

Юрий Лоза отметил, что не приветствует безделье в любом его проявлении. Поэтому считает, что новогодние каникулы необходимо проводить с пользой.

«Нужно придумать себе какое-нибудь хорошее занятие, наметить каких-то дел. Потому что просто лежать на диване семь дней каникул — от Нового года до Рождества — это, конечно, грустно. Человек должен чем-то заниматься вообще. Труд сделал из обезьяны человека. Это хоть и смешная фраза, но тем не менее внутренний подтекст у фразы очень хорош», — подчеркнул музыкант.

В целом у артиста хорошее настроение. И вместе с родными он с трепетом ожидает главную ночь в году.

«В Рождество нас ждет рождественская служба, поэтому тоже особо не загуляешь. Служба закончится в три часа ночи. И это и есть для нас праздник. А вот потом, 8 числа в нашей семье начинается отмечание», — сообщил Юрий Лоза.

«В сам новый год скромничаем»: Юрий Лоза поделился традициями своей семьи
Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН рассказал, как звезды российского шоу-бизнеса провели новогоднюю ночь. К примеру, телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева выложила подборку фотографий с откровенным нарядом на фоне елки. А артист Максим Галкин опубликовал видео, где они с детьми слушают речь президента Владимира Путина. В кадр попала даже Алла Пугачева, она загадывала желание. А экс-прима большого театра, балерина Анастасия Волочкова каждый год 3 января улетает на Мальдивы.

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юрий лоза праздники рождество новый год
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