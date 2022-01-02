Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 15:08
15:07
Весь мир
Президент ЦАР Туадера подарил детям-сиротам новогодние подарки
15:05
Спорт
Вооруженные ножами злоумышленники напали на гандболиста «ПСЖ» Пранди
15:04
Общество
Биолог Баранова заявила, что "Омикрон" еще может проявить себя
15:02
Весь мир
Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом
15:00
Весь мир
Инфляция в Перу в 2021 году побила 13-летний рекорд
14:59
Спорт
Лионель Месси и ряд футболистов «ПСЖ» заразились коронавирусом
14:56
Экономика
Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей
14:53
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Нахимова в Петербурге
14:53
Происшествия
Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с кипятком в жилом доме в Люберцах
14:49
Общество
Жители Минеральных вод спасли спрятавшуюся от салютов на крыше дома кошку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей

Экономика
Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 2 января. Жителям России с небольшими денежными доходами могут предоставить новую выплату. Такую инициативу озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Он предложил всех граждан страны, зарабатывающих менее определенной планки, освободить от полной налоговой нагрузки. Предлагается установить планку в 100 тысяч рублей дохода в год. Таким образом, эти люди могли бы получать на руки больше денежных средств при снижении налога с 13% до 5%.

Гарантированно россиян порадуют в наступившем году индексацией пенсий и других пособий. Например, страховые выплаты пенсионерам поднялись на 5,9%, передает INFOX.

Россияне теперь смогут получать инвестиционный и имущественный вычеты по налогу на доходы физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Соответствующие изменения закрепил законопроект, вступивший в силу 1 января 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей
доходы выплаты налоговый вычет
Комментировать