Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей

Москва, 2 января. Жителям России с небольшими денежными доходами могут предоставить новую выплату. Такую инициативу озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Он предложил всех граждан страны, зарабатывающих менее определенной планки, освободить от полной налоговой нагрузки. Предлагается установить планку в 100 тысяч рублей дохода в год. Таким образом, эти люди могли бы получать на руки больше денежных средств при снижении налога с 13% до 5%.

Гарантированно россиян порадуют в наступившем году индексацией пенсий и других пособий. Например, страховые выплаты пенсионерам поднялись на 5,9%, передает INFOX.

Россияне теперь смогут получать инвестиционный и имущественный вычеты по налогу на доходы физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Соответствующие изменения закрепил законопроект, вступивший в силу 1 января 2022 года.