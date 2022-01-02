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Уникальная радиолокационная станция «Воронеж» усилит российскую систему ПВО в 2022 году

Армия
Уникальная радиолокационная станция «Воронеж» усилит российскую систему ПВО в 2022 году
wikipedia.org  /  RussianArms / CC BY 3.0

Москва, 2 января. Российские инженеры ведут работу над строительством уникальной радиолокационной станции «Воронеж», которая призвана усилить систему противовоздушной обороны ВС РФ.

По данным Министерства обороны России, в ближайшее время РЛС начнет работу в Республике Коми. Строительство аналогичной станции также ведется в Мурманской области. Последняя будет примерно в три раза мощнее всех уже созданных радиолокаторов, рассказал главный конструктор комплекса Сергей Боев. Это позволит надежно защитить российское небо.

Ранее сообщалось, что соединению спецназа в Краснодарском крае передали партию станций ближней разведки и РЛС. Новая техника позволит бойцам следить за стационарными и подвижными объектами противника, определять их основные параметры, а также обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.

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