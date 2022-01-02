Пандемия изменила структуру спроса на ценные бумаги среди трейдеров

Москва, 2 января. Пандемия изменила многие сферы человеческой жизни, и инвестиции исключением не стали. Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» глава управления инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко.

По его словам, активов, в которые сегодня продолжают верить инвесторы, несколько. В США последние годы популярны бумаги технологических компаний. Хороший спрос также наблюдается на акции фирм из онлайн-ретейла, электронной коммерции и других сфер. Если на американском рынке интерес инвесторов привлекают акции таких компаний, как Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tesla, Zoom, то в России это будут бумаги «Газпрома», Сбербанка» и «Норникеля», подчеркнул эксперт.

«Бумаги этих компаний серьезно росли в цене несколько лет подряд. И сколько бы ни говорили, например, что акции Amazon перекуплены, их все равно продолжали брать, потому что такая динамика не могла оставить равнодушными наших инвесторов, и не только наших», — рассказал Цыбенко.

Он обратил внимание, что сейчас в мире происходит глобальная потребительская трансформация. Люди, по словам аналитика, переходят из офлайна в онлайн. В связи с этим нелишним будет посмотреть, какую доходность могут принести активы онлайн-компаний, считает Цыбенко.

«Важно более внимательно относиться к выбору инвестиционных инструментов на фондовом рынке, потому что, повторюсь, глобальная трансформация никуда не делась и все будет так или иначе уходить в онлайн. Можно присматриваться к технологическому сектору, но выбирать компании с невысокой степенью закредитованности, потому что ставки будут расти, кредиты — дорожать, и компания будет показывать меньше прибыли», — рассказал финансист.

Он добавил, что сейчас можно вложиться в акции сырьевых компаний. Кроме того, Цыбенко советует крайне аккуратно покупать бумаги банков, поскольку высокая инфляция и высокие ставки — это, как правило, рост доходов тех же банков.

Аналитики ранее спрогнозировали динамику российского рынка акций в 2022 году. Они полагают, что наступивший год может принести не один рекорд.