Марин Ле Пен добилась снятия флага ЕС с Триумфальной арки в Париже

Париж, 2 января. Власти Парижа сняли флаг Евросоюза с Триумфальной арки после многочисленных жалоб политиков и общественности.

Флаг ЕС установили под аркой 31 декабря, что вызвало волну критики. В частности, с жалобой в Государственный совет Франции обратилась председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она отметила, что установка флага ЕС является посягательством на национальный флаг Франции, так как его пришлось снять для установки стяга Евросоюза.

Теперь под сводами Триумфальной арки нет ни европейского, ни французского флага. Национальный флаг вывешивается под Триумфальной аркой по наиболее важным поводам. Последний раз, когда Франция председательствовала в Евросоюзе в 2008 году, флаг ЕС был установлен рядом с французским.

С 1 января Франция является председателем в Совете ЕС. Как отметил президент страны Эммануэль Макрон, в наступившем году он намерен заняться укреплением стратегической автономии, а также установлением четких внешнеполитических целей и ростом военной самостоятельности ЕС.