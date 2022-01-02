«Кусок в горло не лез»: Мельникова не смогла весело отпраздновать Новый год из-за смерти мамы

Новогодние праздники — время, когда можно выдохнуть и посвятить время себе. Заняться любимыми делами и не думать ни о чем, кроме собственного досуга, любят не только простые граждане, но и звезды шоу-бизнеса и политики. О том, как она проводит выходные, в интервью ФАН рассказала актриса и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова.

«Мы отметили Новый год на даче без гостей, а не так, как мы это обычно делали, — сказала собеседница ФАН. — Дело в том, что еще в августе прошлого года умерла моя мама, и с тех пор все праздники проходят не так, как должны. Оливье на столе, конечно, было, но ели мы мало. Как говорят, кусок в горло не лез. Новый год этот мы впервые празднуем без мамы, и поэтому он выдался очень грустным. Как мне сказал один мудрый человек: «Вот теперь ты, Настя, повзрослела». И это правда: ведь до тех пор, пока у тебя есть родители, ты ребенок!»

ФБА «Экономика сегодня» /

Несмотря на скорбь Мельникова вместе с семьей все-таки соблюла традиции праздника и поставила елку.

«Это специальные елки в горшке: мы их потом высаживаем у себя на участке, и там они продолжают расти, — рассказала актриса. — Одну из них, самую большую, мы тоже нарядили, так что ощущение праздника и ожидания Рождества у нас сохранилось. Но специфическое, как вы сами понимаете».

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