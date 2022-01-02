Российские войска химзащиты получат многоцелевой роботизированный комплекс

Москва, 2 января. Войска радиационной, химической и биологической защиты получат многоцелевой роботизированный комплекс, оснащенный беспилотниками, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, работы над созданием системы уже ведутся. Она будет предназначена для радиационной, химической и биологической разведки местности, а также для ликвидации последствий применения оружия массового поражения в условиях военного времени.

«Разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс войск РХБ защиты МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух БПЛА на базе "Орлан-10" с комплектами сменного навесного оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные уже использовали беспилотники «Орлан-10» в рамках тренировочных мероприятий. В частности, дроны были задействованы на полигоне Кирилловский в Ленинградской области во время учений «Запад-2021».