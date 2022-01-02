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Инфляция в Перу в 2021 году побила 13-летний рекорд

Весь мир
Инфляция в Перу в 2021 году побила 13-летний рекорд
pixabay.com  /  PD

Лима, 2 января. Уровень инфляции в Перу достиг 6,43% к концу 2021 года — это самый высокий показатель за последние 13 лет. Об этом сообщает Центральный банк страны.

Южноамериканское государство, являющееся одним из крупнейших производителей полезных ископаемых, имело целевой показатель ежегодной инфляции на 2021 от 1% до 3%.

По информации Национального института статистики и информации (INEI), потребительские цены в столичном регионе Лима, считающемся национальным ориентиром, были обусловлены повышением стоимости еды, топлива, транспорта и электроэнергии в 2021 году. Кроме того, по данным INEI, в ушедшем году наблюдался рост в 13,27% для аренды жилья.

Глава Центробанка Перу Хулио Веларде заявил, что инфляция была вызвана повышенными ценами на импортные товары и обесцениванием местной валюты по отношению к доллару.

В 2022 году Центральный банк прогнозирует замедление темпов инфляции до 2,9%. В 2023 году институт ожидает сокращение показателя до 2,1%.

По информации министерства экономики и финансов, в 2021 году Перу стала лидером по темпам экономического развития в латиноамериканском регионе и одной из двух единственных стран с двухзначными показателями роста.

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инфляция перу
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