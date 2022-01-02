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«Зенит» может приобрести защитника «Лацио» Луиса Фелипе

Спорт
«Зенит» может приобрести защитника «Лацио» Луиса Фелипе
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Санкт-Петербург, 2 января. Петербургский «Зенит» изучает вариант с трансфером бразильского защитника римского клуба «Лацио» Луиса Фелипе.

Как сообщает Corriere dello Sport, предметный интерес к футболисту также проявляет испанская «Валенсия». «Интер» заинтересован в подписании контракта с 24-летнем бразильцем в качестве свободного агента летом.

По данным издания, футболист проведет встречу с руководством «Лацио» до 10 января. Ожидается, что стороны обсудят будущее игрока в стане римлян. Фелипе хочет повышения зарплаты в несколько раз (на данный момент он зарабатывает 650 тысяч евро в год).

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