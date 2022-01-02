Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 16:38
16:34
Общество
Вирусолог Альтштейн не исключил, что пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года
16:29
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме на Кутузовском проспекте в Москве
16:24
Весь мир
В Гаити произошло нападение на премьер-министра страны Ариэля Анри
16:21
Армия
Премьер-министр Израиля: удар по сектору Газа стал ответом на запуск двух ракет 1 января
16:20
Общество
Украинец позавидовал празднованию Нового года в Крыму
16:20
Происшествия
В Кировской области семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
16:13
Весь мир
Парламентский комитет Ливии провел второе заседание в Триполи
16:13
Экономика
Жители России могут получить право оформлять выплаты через сайт «Госуслуги»
16:12
Общество
Коммунальщики в Самаре призвали горожан не спускать салаты в унитаз
16:12
Общество
Диетолог Аплетаева предупредила об опасности овощных и фруктовых смузи для желудка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Я скучный и вчерашний: Сухоруков поделился своими праздничными пристрастиями
Шоу-бизнес
Я скучный и вчерашний: Сухоруков поделился своими праздничными пристрастиями
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Для народного артиста России Виктора Сухорукова Новый год — это лучший на свете праздник. Он до сих пор пишет на бумажке желания, прячет их в игрушку, которую кладет под елку. Кроме того, всегда принимает участие в готовке оливье, холодца и селедки под шубой. Об этом он рассказал в беседе с ФАН, отвечая на вопрос о семейных традициях в рождественские каникулы.

«У меня только одна традиция на Новый год и Рождество — это быть с родными за одним столом. Сидеть за нашим круглым столом и у одного телевизора и есть наши традиционные блюда. Я в этом вопросе очень консервативный, семейный, традиционный, скучный, вчерашний. Чего и всем желаю. Ведь в этом нет ничего плохого. Все у нас всегда проверено, не отравлено, знакомо, приятно и ностальгично. Целую вас!» — отметил Сухоруков.

"Я скучный и вчерашний": Сухоруков рассказал о своих праздничных пристрастиях
flickr.com / CC BY-SA 3.0

Ранее ФАН рассказал, как звезды российского шоу-бизнеса провели новогоднюю ночь. К примеру, телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева выложила подборку фотографий с откровенным нарядом на фоне елки. А артист Максим Галкин опубликовал видео, где они с детьми слушают речь президента Владимира Путина. В кадр попала даже Алла Пугачева, она загадывала желание. А экс-прима большого театра, балерина Анастасия Волочкова каждый год 3 января улетает на Мальдивы.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Я скучный и вчерашний: Сухоруков поделился своими праздничными пристрастиями
рождество виктор сухоруков новый год 2022 новогодние традиции звезд
Комментировать