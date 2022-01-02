Я скучный и вчерашний: Сухоруков поделился своими праздничными пристрастиями

Для народного артиста России Виктора Сухорукова Новый год — это лучший на свете праздник. Он до сих пор пишет на бумажке желания, прячет их в игрушку, которую кладет под елку. Кроме того, всегда принимает участие в готовке оливье, холодца и селедки под шубой. Об этом он рассказал в беседе с ФАН, отвечая на вопрос о семейных традициях в рождественские каникулы.

«У меня только одна традиция на Новый год и Рождество — это быть с родными за одним столом. Сидеть за нашим круглым столом и у одного телевизора и есть наши традиционные блюда. Я в этом вопросе очень консервативный, семейный, традиционный, скучный, вчерашний. Чего и всем желаю. Ведь в этом нет ничего плохого. Все у нас всегда проверено, не отравлено, знакомо, приятно и ностальгично. Целую вас!» — отметил Сухоруков.

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Ранее ФАН рассказал, как звезды российского шоу-бизнеса провели новогоднюю ночь. К примеру, телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева выложила подборку фотографий с откровенным нарядом на фоне елки. А артист Максим Галкин опубликовал видео, где они с детьми слушают речь президента Владимира Путина. В кадр попала даже Алла Пугачева, она загадывала желание. А экс-прима большого театра, балерина Анастасия Волочкова каждый год 3 января улетает на Мальдивы.