Рост стоимости природного газа на рынке Болгарии составил 30%

София, 2 января. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла решение о повышении стоимости природного газа на 30%. В итоге цена выросла с 102,33 лева (около 51,16 евро) в декабре до 133,41 лева (около 66,7 евро) за МВт-ч с 1 января 2022 года.

Изначальные расчеты компании «Булгаргаз», которая настаивала на повышении стоимости сырья, показывали необходимость подъема цены примерно на 14%. Но в ходе обсуждения предложения было отмечено, что тарифы на газ в ЕС продолжают расти, что требует большего увеличения расценок и на болгарском рынке.

В процессе обсуждения ситуации глава комиссии Иван Иванов выразил сожаление, что регулятор не имеет рычагов для ограничения цен на природный газ. Он также допустил, что ситуация на энергетическом рынке страны может ухудшиться.

Стоимость газа в Европе 31 декабря впервые с 10 ноября опустилась ниже уровня 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE Futures.