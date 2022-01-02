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Венесуэла обвинила США в срыве переговоров с оппозицией

Весь мир
Венесуэла обвинила США в срыве переговоров с оппозицией
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Каракас, 2 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в саботаже диалога с оппозиций, который проходил в столице Мексики — Мехико. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Глава венесуэльского государства заявил, что к срыву диалога привело «похищение американцами» бизнесмена и дипломата Алекса Сааба.

«Сама оппозиция, ее координатор Херардо Блайд обсуждали это в Вашингтоне с Госдепартаментом. Они дали нам гарантии, что не собираются задерживать Сааба, чтобы переговоры могли продолжаться плодотворно. Теперь США нанесли удар в спину диалогу в Мексике», — пояснил он.

Президент напомнил, что Сааб был включен в состав делегации Правительства Венесуэлы, которая участвовала в переговорах, и планировалось, что он будет присутствовать по видеосвязи. Диалог находился «на правильном пути», когда пришли новости о его задержании.

«Зачем они это сделали? Зачем саботировать диалог, который является плодотворным и должен был принести мир для Венесуэлы?» — подытожил президент.

Арест Сааба

Бизнесмен и дипломат Алекс Сааб был задержан властями Кабо-Верде 12 июня 2020 года, когда его самолет, который направлялся из Венесуэлы в Иран, приземлился для дозаправки. Поводом для задержания стали обвинения со стороны США в причастности Сааба к отмыванию в американских банках 350 млн долларов. По данным СМИ, реальной причиной стала его деятельность, связанная с поставками в боливарианскую страну продуктов питания, медикаментов и топлива.

Официальный Каракас обвинил Соединенные Штаты в похищении гражданина Венесуэлы. Ряд стран, включая Россию и КНР, выступил с резкой критикой действий Вашингтона.

Венесуэла обвинила США в срыве переговоров с оппозицией
Федеральное агентство новостей /

Переговоры с оппозицией

С августа по сентябрь в Мехико прошли три раунда переговоров Венесуэлы с оппозицией. Известно, что участники обсудили «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций. Президент Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны. Несмотря на положительные отзывы, о каких-то конкретных итогах не сообщалось. Диалог состоялся при посредничестве Норвегии.

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