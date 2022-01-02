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Трейлер шестого сезона сериала «Острые козырьки» с Томом Харди появился в Сети

Общество
Трейлер шестого сезона сериала «Острые козырьки» с Томом Харди появился в Сети
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Москва, 2 января. Трейлер шестого сезона сериала про криминальный мир Бирмингема первой половины прошлого века «Острые козырьки» опубликован на YouTube-канале BBC. Дата выхода продолжения проекта не уточняется.

Сценаристом шестого сезона стал Стивен Найт, а режиссером выступил Энтони Берн. В съемках сериала приняли участие актеры Киллиан Мерфи, Том Харди, Аня Тейлор-Джой, Пол Андерсон, Стивен Грэхэм, Финн Коул, Софи Рандл. В 2021 году скончалась одна из актрис, снимавшихся в «Острых козырьках», Хелен МакКрори.

Ранее телеканал BBC показал тизер шестого сезона сериала. Ролик опубликован на официальной странице в Instagram. В новом сезоне события развернутся в 1934 году. Основной темой станет распространение фашизма. В центре сюжета окажется банда Шелби, взявшая под контроль Бирмингем.

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ввс трейлер острые козырьки
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