Трейлер шестого сезона сериала «Острые козырьки» с Томом Харди появился в Сети

Москва, 2 января. Трейлер шестого сезона сериала про криминальный мир Бирмингема первой половины прошлого века «Острые козырьки» опубликован на YouTube-канале BBC. Дата выхода продолжения проекта не уточняется.

Сценаристом шестого сезона стал Стивен Найт, а режиссером выступил Энтони Берн. В съемках сериала приняли участие актеры Киллиан Мерфи, Том Харди, Аня Тейлор-Джой, Пол Андерсон, Стивен Грэхэм, Финн Коул, Софи Рандл. В 2021 году скончалась одна из актрис, снимавшихся в «Острых козырьках», Хелен МакКрори.

Ранее телеканал BBC показал тизер шестого сезона сериала. Ролик опубликован на официальной странице в Instagram. В новом сезоне события развернутся в 1934 году. Основной темой станет распространение фашизма. В центре сюжета окажется банда Шелби, взявшая под контроль Бирмингем.