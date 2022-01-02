ВКС РФ зафиксировали более 170 ракетных запусков в 2021 году

Москва, 2 января. Воздушно-космические силы России за прошедший год обнаружили более 170 запусков баллистических боеприпасов, а также ракет-носителей, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, система предупреждения о ракетном нападении, которая предоставляет траекторные данные для противоракетной обороны, не пропустила ни единого пуска.

«В рамках несения боевого дежурства в 2021 году дежурными средствами российской СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 170 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — отметили в министерстве.

Ранее ВМС США провели испытательный пуск баллистической ракеты Trident II в Атлантическом океане. Запуск осуществлялся с борта стратегической атомной подводной лодки USS Wyoming.