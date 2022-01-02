Как Донбасс встречал Новый год: репортаж ФАН из Донецка

Жители Донецка отпраздновали наступление 2022 года, даже не обратив внимание на шумиху в связи с украинскими событиями, продолжающуюся в медиа-пространстве. Как провожали 2021-й в регионе, где идет война, узнал специальный корреспондент Международной редакции ФАН Сергей Среда.

Накануне Нового года тема Донбасса стала ключевой на переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Это событие активно освещалось мировыми СМИ.

Западная пресса сообщала, что в рамках разговора, который продолжался около 50 минут, Байден дал «четкий сигнал Кремлю» — США и их союзники «ответят решительно, если Россия вторгнется на территорию Украины».

«Байден обещал донести до Путина два месседжа. Первый — Америка не поступится интересами Украины, и российский лидер должен начать деэскалацию ситуации на границе с Украиной», — дал свою оценку начальник окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

Эту цитату широко растиражировали украинские издания, продолжив официальную линию Киева — украинские власти традиционно обвиняют Россию в развязывании конфликта в Донбассе, умалчивая о том, что изначально именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли войной против местного ополчения.

Вне политики

В самом Донбассе людей мало волновали все эти коллизии: их мысли были заняты исключительно подготовкой к Новому году.

«Мне безразлична политика. Я стараюсь пропускать все мимо ушей. И так много плохого в жизни, поэтому хочется позитивных мыслей, позитивных передач», — признается жительница Донецка Ирина Юшко.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

С женщиной согласен Сергей Телелюлев, который работает в коммунальной сфере. Накануне Нового года он вместе с коллегами чистил от снега площадь Ленина — главную новогоднюю площадку Донецкой Народной Республики (ДНР). Все его мысли были заняты грядущим праздником.

«Я буду отмечать по-семейному — с дочерью. Схожу с ней на улицу, погуляю», — поделился мыслями Сергей.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Тем временем уличные торговцы занимали самые выгодные места с видом на главную новогоднюю сцену Донецка в паре десятков метров от большой ели. В полдень 31 декабря площадь Ленина была немноголюдной.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Прохожих можно было пересчитать буквально по пальцам. Люди засветло приходили семьями, чтобы сфотографироваться на фоне елки, либо на троне возле большого изваяния с фигурой белого медведя. А около четырех часов дня столица республики обезлюдела еще больше.

Отголоски войны

Примерно за десять минут до Нового года местный «Первый республиканский телеканал» прервал праздничную трансляцию, на экране появился глава ДНР Денис Пушилин.

«Считанные минуты остаются до того момента, когда кремлевские куранты ознаменуют начало нового 2022 года», — обратился к дончанам Пушилин.

Финальная реплика главы республики словно стала сигналом для ключевой новогодней площадки Донецка, где начался праздничный салют. Этот грохот так похож на канонаду, к которой жители Донбасса привыкли за время войны.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Правила выживания диктуют здесь свои условия, поэтому даже новогодняя ночь в Донбассе ничем не отличается от любой другой среди рабочей недели. Люди соблюдают правила светомаскировки — лишь изредка можно увидеть дом, украшенный праздничной гирляндой. А близ линии фронта в Петровском районе в ночь на первое января не было слышно ни музыки, ни криков. Люди либо легли спать, либо отправились на площадь Ленина.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Именно там развернулось основное праздничное действо: дончане танцевали, играли на гитаре и поздравляли близких, провожая 2021 год. Он уходил красиво.