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Экспорт российской электроэнергии вырос более чем в 2 раза по итогам 2021 года

  /   Обновлено: 02 января 2022 14:04
Экономика
Экспорт российской электроэнергии вырос более чем в 2 раза по итогам 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 2 января. Поставки электроэнергии из РФ по итогам 2021 года увеличились в 2,2 раза относительно показателя за тот же период прошлого года и достигли 25 млрд кВт⋅ч. Такие данные приводятся в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В декабре экспорт электроэнергии вырос в 1,8 раза и составил 2,7 миллиарда кВт•ч. Импортировала Россия за минувший год 1,9 миллиарда кВт•ч электроэнергии, в декабре — 0,3 млрд кВт•ч.

Производство электроэнергии в стране за год поднялось на 6,4%, до 1,131 триллиона кВт•ч. Энергопотребление возросло на 5,4%, до 1,106 триллиона кВт•ч.

«Интер РАО», единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в Российской Федерации, подписал контракты на рекордные поставки на рынок Китая в 2022 году — до 4,4 млрд киловатт-час. Об этом ранее сообщила пресс-служба компании.

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