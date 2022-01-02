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19FortyFive: модернизация ВМФ РФ подорвала морские амбиции США

Армия
19FortyFive: модернизация ВМФ РФ подорвала морские амбиции США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 января. Американские военные вынуждены беспомощно наблюдать за стремительно растущей мощью российского флота, сообщает 19FortyFive.

Распад СССР не лучшим образом сказался на состоянии флота. Сегодня ВМФ РФ примерно на 75% меньше, чем в советскую эпоху, что не мешает ему внушать ужас в умы адмиралов ВМС США, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

«В течение многих лет Москва проводит программу модернизации своих вооруженных сил, и российский флот играет важную роль в преобразовании ВС РФ», — заметили в 19FortyFive.

Сейчас в состав российского флота входят свыше 30 крупных надводных кораблей, среди которых 12 эсминцев, 11 фрегатов, а также корветы, тральщики и патрульные катера. Особое внимание Москва уделяет подводным лодкам. Таковых в распоряжении у российских военных насчитывается 70 единиц. На этом фоне военная разведка ошарашила Пентагон правдой о возможностях ВМФ РФ, которые подорвали морские амбиции США.

19FortyFive: модернизация ВМФ РФ подорвала морские амбиции США
Федеральное агентство новостей /

«По данным Управления военной разведки (DIA), ВМФ России неуклонно наращивает свои возможности по техническому обслуживанию, обучению и готовности к развертыванию, что является результатом усилий по модернизации. Помимо этих инициатив, Москва строит новые надводные корабли и подводные лодки», — пишет 19FortyFive.

Ранее главком ВМФ РФ Николай Евменов анонсировал передачу Тихоокеанскому флоту подводного ракетоносца «Генералиссимус Суворов». По его словам, новая субмарина проекта «Борей-А» значительно усилит оборонные возможности России.

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