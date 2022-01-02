Сомали переживает образовательный подъем благодаря школам для взрослых

Могадишо, 2 января. Сомалийские школы образования для взрослых предоставили вторую возможность тем, кто пропустил уроки в юном возрасте из-за гражданских конфликтов и плохих жизненных условий.

Многие граждане восточноафриканской страны столкнулись с негативными последствиями 1991 года, когда государственные учебные заведения не работали. В 1995-м образовательный сектор начал постепенно восстанавливаться за счет открытия частных школ, которые заменили бесплатное обучение.

Однако обязательные взносы для учителей и сотрудников лишили сомалийцев возможности получить знания. Лишь спустя более чем 20 лет появились школы с особым образовательным статусом «для взрослых» в свете приема большого числа граждан в возрасте от 25 до 50 лет.

«Государство пало в 1991 году, и я не получил образования, поскольку семья покинула Могадишо, чтобы избежать насилия. Тогда я не мог вернуться в школу, поэтому занялся бизнесом, затем женился и стал главой семьи, но мои желания продолжали сопровождать меня, куда бы я ни шел. После того, как все нормализовалось, а дети выросли, обстоятельства позволили мне снова вернуться в школу. Образование — непрерывный процесс от колыбели до могилы», — рассказал 50-летний Хусейн Махи.

Подобно ему многие учатся в школах для взрослых после длительного перерыва из-за войн и неблагоприятных экономических ситуаций, которые Сомали переживает на протяжении десятилетий. Однако улучшение безопасности в Могадишо возродило надежды местных граждан на продолжение образования.

«Ухудшающиеся экономические условия сделали из образования роскошь, которую трудно даже рассматривать как фантазию, но лично я придерживаюсь возвращения, что и сделаю, когда смогу сэкономить на школьные сборы из собственного дохода», — поделился владелец магазина на крупнейшем столичном рынке Бакаара Хани аль-Шейх.

Примечательно, что менее 20% сомалиек в принципе учились в школе в связи с дискриминацией и убежденностью многих семей в том, что жизнь женщины в конечном итоге сводится к управлению домом, приготовлению пищи и уборке.

После окончания среднего учебного заведения девочки сталкиваются с множеством проблем с точки зрения продолжения образования, поскольку большинство выходит замуж и немногие семьи отправляют дочерей в университеты из-за отсутствия денег. По этой же причине многие студенты не заканчивают обучение.

«В настоящее время 150 взрослых учеников посещают школу, но два раза в неделю из-за ограниченного времени и работы. Мы рады дать новую возможность повысить знания и культурный уровень», — сказал директор Мухаммад Фарге.

Согласно оценкам ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 60% сомалийцев неграмотны, среди них 70% — женщины. В стране нет бесплатных школ, а показатель зачисления детей в частные и государственные наихудший на Африканском роге. При этом качество образования остается самым низким в мире из-за коррупции.