Теннисист Даниил Медведев перечислил три самые любимые вещи в России

Сидней, 2 января. Вторая ракетка мира Даниил Медведев назвал три вещи, которые ему больше всего нравятся в России. Теннисист отметил, что очень любит Москву.

Действующий чемпион Открытого чемпионата США по теннису (US Open — 2021) Медведев проживает и тренируется в Монако.

«Мне очень нравится уровень русской кухни, я говорю не о самой русской кухне, а о ее продуктах в целом, я считаю, что она действительно на высоком уровне. Во-вторых, мне очень нравится город Москва, я оттуда родом. Всегда с удовольствием возвращаюсь туда, настолько часто, насколько это возможно, чтобы не мешать теннису. В-третьих, это ночная жизнь города», — передает слова 25-летнего теннисиста пресс-служба ATP.

На сегодняшний день Медведев в составе сборной России играет на австралийском ATP Cup. В стартовом матче россияне со счетом 2-1 обыграли французских соперников. Встреча проходила в воскресенье утром и завершилась со счетом 6:4, 6:4.