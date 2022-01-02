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Володин призвал Европу ввести санкции против Украины за митинг националистов в Киеве

  /   Обновлено: 02 января 2022 14:15
Политика
Володин призвал Европу ввести санкции против Украины за митинг националистов в Киеве
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 2 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал митинг националистов, который прошел в Киеве 1 января.

По словам российского депутата, оценку ситуации должны дать в Европарламенте, а также в Парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ.

«За поощрение национализма необходимо спрашивать с руководства страны, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе», — написал председатель ГД в Telegram-канале.

Также необходимо призвать к ответу тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее, считает Володин. По его словам, Украина все больше скатывается к типу государства, в основе которого лежит националистическая идеология, что подтвердил митинг бандеровцев. За прославление этой идеологии следует вводить санкции, резюмировал политик.

Ранее социолог Владимир Ищенко заявил, что проект украинских радикалов по созданию национальной идентичности на основе противостояния России вряд ли осуществим. Эксперт напомнил о протестных акциях националистов, выступающих против подписания договоренностей о процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

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Все новости / Политика / Володин призвал Европу ввести санкции против Украины за митинг националистов в Киеве
украина националисты володин
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