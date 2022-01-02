ВС Турции и подконтрольные им боевики возобновили атаки на сирийский Абу Расин

Хасака, 2 января. ВС Турции и лояльные им радикальные группировки возобновили свои атаки на город Абу Расин и близлежащие деревни Аль-Асадия, Хадрави и Аль-Мушрифа на севере сирийской провинции Хасака, сообщило агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным СМИ, некоторым зданиям был нанесен ущерб, а мирным жителям пришлось покинуть свои дома и бежать в близлежащие населенные пункты.

A civilian was killed by Turkey's shelling on center of Zirgan [Abu Rasin] northwest of Hasaka on Sat amid unconfirmed reports of other injured ppl, @syriahr said



Turkish heavy artillery targeted public facilities & the district’s municipality HQs, causing material damage. pic.twitter.com/jpoOlTnIQT — Kazhin Anwar (@AnwarKazhin) January 1, 2022

Но этом фоне отделение Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП) в Хасаке передало гуманитарную и продовольственную помощь семьям, перемещенным из Абу Расина и близлежащих деревень в результате недавних атак.

Напомним, что 21 декабря турецкие войска и оппозиционные группировки подвергли жестокой бомбардировке город Абу Расин. В результате атак погибли как минимум три мирных жителя, 10 человек были ранены. Таким образом, большинство деревень, расположенных на линиях соприкосновения с оккупированными Анкарой районами, опустели из-за непрерывных атак.

Напомним, что Турция захватила контроль над территориями на севере Сирии в результате нескольких «контртеррористических» операций, проведенных совместно с боевиками. Официальный Дамаск не предоставлял Анкаре мандат на расположение турецких военных на территории арабской республики.

Руководство Сирии многократно призывало своего северного соседа вывести войска из страны. По мнению Дамаска, одной из главных причин продолжения эскалации конфликта в государстве — поддержка Анкарой террористических сил. Жители республики разделяют позицию своего правительства, поэтому часто выходят на митинги против турецкой оккупации.