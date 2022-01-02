«Профессиональные жертвы» и снобы: каким людям нельзя сопереживать

Не секрет, что способность сопереживать называется эмпатией. Именно благодаря этому чудодейственному умению мы можем подстроиться под эмоции других людей, пишет Marie Clarie.

Таким способом можно понять и разделить чувства других. Порой это очень важно, и такой навык просто необходим для жизни в современном обществе. Найти общий язык с окружающими, наладить связи, завести друзей — все это поможет сделать эмпатия.

Но иногда нашу эмпатию могут использовать ради своей выгоды и не давать ничего взамен. Есть три типа таких людей. Провокативный психолог, эксперт по зависимостям и руководитель реабилитационного центра «ПрофРеб» Денис Макаровский предлагает раз и навсегда запомнить, каким людям не стоит сопереживать ни по какому поводу.

Профессиональные жертвы

Наверняка у вас есть такие знакомые или коллеги. Они постоянно рассказывают о своих проблемах: жалуются на жизнь, плохую работу, низкую зарплату, нерадивого мужа. Они постоянно ищут тех, кто подскажет им, как решить данную проблему, но полученными советами не будут пользоваться никогда. Единственное что им нужно — ваша эмпатия. Они питаются ей, и лучше держаться от таких людей подальше.

Стоит понять, что подобное положение для них — удобная позиция. Подумайте сами, ведь профессиональные жертвы, с одной стороны, вроде, живут среди массы проблем, но все не так просто. У данной категории людей есть вторичная выгода — они чувствуют свое моральное превосходство над другими. Да-да, именно так, ведь жертвы никогда не проигрывают. И если им помочь и уделить внимание, тогда жертва решает, что ты хороший, а если нет, то ты плохой.

Нередко такие люди просто не хотят нести ответственность за свою жизнь и пытаются перекинуть ее на других. Вину за неудачи они как правило приписывают внешним обстоятельствам, а решение просят за них принять другим людям.

Важно уяснить, что таким людям никогда нельзя помочь. Они не признают свои ошибки и не сделают выводы. Для них оказаться в состоянии морального превосходства важнее, чем решить проблему и добиться успеха. Они своего рода дворяне, которые раздают задачи крепостным.

Серийные неудачники

Неудачи приходят ко многим, но есть осознанные неудачники. Такое существует, спросите вы? Да. Именно благодаря неверным решениям, которые они осознанно делают, это и происходит. Именно эти персонажи, почти закончив дело, неожиданно сворачивают не туда, бросают начатое и зачем-то возвращаются назад. При этом они, естественно не удовлетворены своей жизнью.

Эмпатию к таким людям проявлять бессмысленно. Помочь им невозможно, а сочувствие с вашей стороны только усугубит их неудачное положение.

Если начать сопереживать такому безалаберному человеку, у него возникнет ощущение, что он делает все правильно, а это совершенно не так. Критиковать его тоже не нужно, так как по правилам поведенческой психологии, любая реакция закрепляет поведение, которое к ней привело.

Когда, например, ребенок принес домой двойку, а родители начинают кричать, пытаясь повлиять на его успеваемость. Но важно понять, что исправить ситуацию это никак не поможет. Он будет получать еще больше двоек, но при этом бояться родителей.

Если вы проявите к серийному неудачнику эмпатию, то сделаете прямо противоположное — закрепите это поведение. Человек именно благодаря этому будет совершать ошибки и наслаждаться этим.

Надменные снобы

Еще этих людей называют эгоцентриками. Они уверены, что являются особенными и исключительными. Для них — все крутится вокруг их личности. Зачастую они имеют так называемое магическое мышление. Они живут в мире, где солнце восходит не из-за вращения Земли, а потому что Вселенная что-то хочет им — «избранным» что-то сообщить.

Для таких персонажей не существует никого, кроме них и той силы, которая с ними напрямую взаимодействует. Как правило, это высшие силы

Энергия Вселенной или мироздания, по их мнению, помогает им по жизни. И льет через них свет, а остальные только греются в ее лучах. Зачастую именно этим взаимодействием эгоцентрик подтверждает идею собственной исключительности.

Эмпатия надменным снобам не поможет. В глобальном смысле они не могут коммуницировать с другими людьми, чувствуя себя центром Вселенной. Понять, что другие люди тоже существуют и они такие же личности, имеют сознание, мысли и желание — им тяжело.

А когда окружающих не наделяют субъектностью, то ответить вам взаимностью у них просто по природе не получится. Они не считают вас на одном уровне с собой, посему будут расценивать вашу помощь как выполнение приказания. К вашей эмпатии такой человек будет равнодушен. Вы для него всего лишь функция мироздания, бот-помощник или, того хуже, его раб.

Вывод

Стоит понять, что выстраивая отношения с разными людьми, всем в первую очередь хочется получать от общения удовольствие, ощущать собственную значимость, а также налаживать полезные связи, заводить настоящих друзей и спутников жизни.

Но теперь вы знаете, что если столкнетесь с профессиональной жертвой, серийным неудачником или надменным снобом, то сопереживание не поможет развить отношения с ними.

Из данной коммуникации не получится извлечь социальной, моральной, личной или другой пользы, да и насладиться общением вряд ли получится. Если вы проявляете эмпатию, но не получаете ничего взамен, то можете впасть в депрессию или даже заболеть. Никогда не подстраивайтесь под особенности персонажей, которые не могут ответить вам взаимностью.

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