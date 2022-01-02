Блогер Шарий высмеял «афганский конфуз» в новогодней речи Зеленского

Киев, 2 января. Выступление Владимира Зеленского перед украинцами 31 декабря можно назвать самым неудачным новогодним поздравлением президента за все годы независимости Украины.

Речь Зеленского раскритиковали как простые зрители, так и подавляющее большинство украинских политических экспертов. Многие сошлись во мнении, что украинский гарант не только превратился в точную копию Петра Порошенко, но и умудрился переплюнуть своего предшественника по всем параметрам.

На особенные нюансы выступления Владимира Зеленского в ночь на 1 января 2022 года внимание своих подписчиков обратил известный журналист и блогер Анатолий Шарий, подчеркнув, что команде украинского гаранта действительно удалось создать шедевр, но только со знаком минус.

Режиссеры и авторы сценария этого действа из Офиса президента с самого начала совершили огромную ошибку, решив удивить украинцев необычным форматом. В итоге речь Зеленского растянули до абсурдности, а выступал он якобы перед выдающимися украинцами за огромным праздничным столом. К примеру, на ужин с президентом пригласили Ярославу Магучих — бронзовую призерку последних Олимпийских игр. Эту спортсменку затравили на Украине, в первую очередь подконтрольные президенту СМИ, за объятия с российской легкоатлеткой на церемонии награждения. В итоге Магучих попросту «сломали» и заставили пойти против здравого смысла и своих убеждений. Еще одним почетным гостем стал боевик праворадикальной группировки Коцюбайло, которого Зеленский не так давно наградил «Героем Украины». Шарий обратил внимание, что камера постоянно выхватывала из общей толпы именно националиста, будто Зеленский и в новогоднем поздравлении расшаркивался перед радикалами.

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По мнению медиа-эксперта, главной проблемой всего поздравления стали все-таки не странные гости и излишняя затянутость, а то, что 90% речи президента было откровенной топорной ложью, которую легко раскусит каждый украинец. И некоторые его фантастические пассажи привели к крайне неуклюжим и даже позорным конфузам. К примеру, Зеленский зря решил похвастаться участием украинских военных в эвакуации гражданских из Афганистана. Он, в частности, заявил, что украинский спецназ спас тысячи жизней, за что бойцам аплодировал весь мир.

«А вот это прямо афганский конфуз, хотя я бы назвал это не столь дипломатично — позорище на весь мир. Зеленский говорит, что украинские военные, рискуя жизнью, спасли тысячи людей в Афганистане, за что им аплодировал весь мир. Кто этому дураку это рассказал? Вот я живу в этом «всьому свити» и знаю только, что весь мир ржал над украинскими военными пилотами, которые за денежку спасали не простых людей, а богатеньких афганцев и даже нарушили маршрут ради этого, смотавшись в Иран. Чем здесь гордится, дубина? Это же позор. Они ведь при этом наших парней в опасной зоне оставили. Заметьте, даже некоторые смиренные гости за столом еле смех сдерживают, понимая, как этот оконфузился», — не сдерживая сарказма, отметил Шарий.

Блогер добавил, что украинской власти лучше бы молчать о происшедшем в Афганистане и пытаться стереть эту информацию отовсюду. Президент же этого просто не понимает. Ему влили в уши нужные посылы, и он с радостью погрузился в другую реальность. Не исключено, что Зеленский и не знает, что его «бравые воины» решили подзаработать, используя грузовой борт ВВС Украины.

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