Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 15:06
15:04
Общество
Биолог Баранова заявила, что "Омикрон" еще может проявить себя
15:02
Весь мир
Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом
15:00
Весь мир
Инфляция в Перу в 2021 году побила 13-летний рекорд
14:59
Спорт
Лионель Месси и ряд футболистов «ПСЖ» заразились коронавирусом
14:56
Экономика
Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей
14:53
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Нахимова в Петербурге
14:53
Происшествия
Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с кипятком в жилом доме в Люберцах
14:49
Общество
Жители Минеральных вод спасли спрятавшуюся от салютов на крыше дома кошку
14:48
Весь мир
ВС Турции и подконтрольные им боевики возобновили атаки на сирийский Абу Расин
14:46
Общество
Попавшая в Книгу рекордов Гиннесса японка Канэ Танака отметила свое 119-летие
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Футболистов «Монако» удивила отставка Нико Ковача

Спорт
Футболистов «Монако» удивила отставка Нико Ковача
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Фонвьей, 2 января. Футболисты «Монако» были сильно удивлены, узнав об увольнении главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Согласно данным источника, игроки узнали об отставке хорватского специалиста из прессы и социальных сетей. Перед тренировкой, которая состоялась в последний день декабря, Ковач сообщил игрокам, что покинет команду.

Позже 50-летний тренер лично пообщался с каждым футболистом. Он извинился перед некоторыми игроками, считавшими его отношение к ним чересчур суровым. В ходе беседы многие футболисты признали, что советы наставника им помогли.

Напомним, об увольнении Ковача было объявлено 1 января. Руководство «Монако» приняло такое решение из-за отсутствия личного прогресса в команде и все более отдаленных отношений между тренером и футболистами.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Футболистов «Монако» удивила отставка Нико Ковача
футбол монако ковач
Комментировать