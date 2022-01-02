Футболистов «Монако» удивила отставка Нико Ковача

Фонвьей, 2 января. Футболисты «Монако» были сильно удивлены, узнав об увольнении главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Согласно данным источника, игроки узнали об отставке хорватского специалиста из прессы и социальных сетей. Перед тренировкой, которая состоялась в последний день декабря, Ковач сообщил игрокам, что покинет команду.

Позже 50-летний тренер лично пообщался с каждым футболистом. Он извинился перед некоторыми игроками, считавшими его отношение к ним чересчур суровым. В ходе беседы многие футболисты признали, что советы наставника им помогли.

Напомним, об увольнении Ковача было объявлено 1 января. Руководство «Монако» приняло такое решение из-за отсутствия личного прогресса в команде и все более отдаленных отношений между тренером и футболистами.