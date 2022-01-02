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Путин и Мишустин поздравили хореографа Григоровича с 95-летием

Общество
Путин и Мишустин поздравили хореографа Григоровича с 95-летием
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 января. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с 95-летним юбилеем.

Спектакли, поставленные Григоровичем за годы плодотворной деятельности, и сегодня украшают репертуары крупнейших театров в России и за рубежом, отметил Путин. Глава государства пожелал хореографу здоровья и благополучия.

«Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами», — говорится в телеграмме президента на официальном сайте Кремля.

Мишустин также присоединился к поздравлению, выразив Григоровичу благодарность за служение искусству и за талантливых учеников. По словам премьер-министра, юбиляр вписал множество ярких страниц в историю мирового балетного искусства и создал новую хореографическую эстетику. Он отметил, что уже многие десятилетия музыкальные спектакли Григоровича покоряют сердца людей.

Ранее Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с юбилеем. Президент отметил яркий драматический талант именинника и его верность лучшим традициям отечественной актерской школы.

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путин григорович мишустин
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