Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 15:05
15:05
Спорт
Вооруженные ножами злоумышленники напали на гандболиста «ПСЖ» Пранди
15:04
Общество
Биолог Баранова заявила, что "Омикрон" еще может проявить себя
15:02
Весь мир
Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом
15:00
Весь мир
Инфляция в Перу в 2021 году побила 13-летний рекорд
14:59
Спорт
Лионель Месси и ряд футболистов «ПСЖ» заразились коронавирусом
14:56
Экономика
Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей
14:53
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Нахимова в Петербурге
14:53
Происшествия
Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с кипятком в жилом доме в Люберцах
14:49
Общество
Жители Минеральных вод спасли спрятавшуюся от салютов на крыше дома кошку
14:48
Весь мир
ВС Турции и подконтрольные им боевики возобновили атаки на сирийский Абу Расин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дипломат Тимофеев призвал не воспринимать всерьез заявления Финляндии о вступлении в НАТО

Политика
Дипломат Тимофеев призвал не воспринимать всерьез заявления Финляндии о вступлении в НАТО
pixabay.com

Москва, 2 января. Слова Финляндии о возможном вступлении в НАТО не стоит воспринимать серьезно, заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Ранее финский премьер Санна Марин не исключила, что страна подаст заявку на вступление в НАТО. Президент Саули Ниинисте напомнил, что у государства есть такое право.

По словам российского дипломата Тимофеева, эта риторика является традиционной для Финляндии, а речь об этом ведется давно, но не выходит за пределы разговоров.

«Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — цитирует Тимофеева РИА Новости.

Дипломат отметил, что идею о вступлении в НАТО поддерживает меньшинство граждан страны.

Ранее президент Финляндии счел требования РФ к США и НАТО противоречащими порядку Европы. По его словам, суверенное равенство всех государств является базовым принципом, который должен уважать каждый.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Дипломат Тимофеев призвал не воспринимать всерьез заявления Финляндии о вступлении в НАТО
россия финляндия иван тимофеев
Комментировать