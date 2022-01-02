Дипломат Тимофеев призвал не воспринимать всерьез заявления Финляндии о вступлении в НАТО

Москва, 2 января. Слова Финляндии о возможном вступлении в НАТО не стоит воспринимать серьезно, заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Ранее финский премьер Санна Марин не исключила, что страна подаст заявку на вступление в НАТО. Президент Саули Ниинисте напомнил, что у государства есть такое право.

По словам российского дипломата Тимофеева, эта риторика является традиционной для Финляндии, а речь об этом ведется давно, но не выходит за пределы разговоров.

«Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — цитирует Тимофеева РИА Новости.

Дипломат отметил, что идею о вступлении в НАТО поддерживает меньшинство граждан страны.

Ранее президент Финляндии счел требования РФ к США и НАТО противоречащими порядку Европы. По его словам, суверенное равенство всех государств является базовым принципом, который должен уважать каждый.