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Волочкова отпраздновала Новый год и очередной роман катанием с лестницы на матрасе

Шоу-бизнес
Волочкова отпраздновала Новый год и очередной роман катанием с лестницы на матрасе
Prt Scr premier.one

Москва, 2 января. Балерина Анастасия Волочкова вместе с Новым годом отмечала и очередной роман. Лицо кавалера она, как всегда, скрывает.

Знаменитость повстречала нового мускулистого и высокого спутника жизни. Они вместе провели новогоднюю ночь. От счастья Волочкова прыгает, кричит и даже начала кататься с лестницы на матрасе в своем огромном особняке.

Съемками этих представлений занимался ее новый ухажер, смех которого слышно за кадром видео. Роликами балерина поделилась в Instagram Stories.

В прошлом году Волочкова рассталась с двумя мужчинами, которых считала своей мечтой. Балерина пыталась строить отношения с кавалером по имени Олег и даже планировала выйти замуж. Позже у нее был Владимир, роман с которым продлился всего несколько месяцев. Подписчики звезды делают ставки, сколько продержится новый кавалер. Поклонники также поздравили балерину в комментариях к недавнему посту с Новым годом и влюбленностью.

Ранее Волочкова поделилась неожиданным признанием о своей личной жизни. Знаменитость рассказала, что до сих пор сожалеет о расставании с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

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волочкова новый год балерина
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