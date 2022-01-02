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МЧС России опровергло свою причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде Апофис

  /   Обновлено: 02 января 2022 13:33
Общество
МЧС России опровергло свою причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде Апофис
pixabay.com

Москва, 2 января. МЧС России не делало прогноз об угрозе Земле со стороны гигантского астероида под названием Апофис, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация со ссылкой на ученых ведомства появилась в средствах массовой информации в воскресенье. В материалах сообщалось, что планете якобы угрожает астероид, который сблизится с ней 13 апреля 2029 года.

«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству», — подчеркнули в пресс-службе в беседе с ТАСС.

В ведомстве также добавили, что россиянам в новогодние праздники стоит заботиться не об «угрозах» из космоса, а о противопожарной безопасности. Изучение астероида Апофис относится еще к 2013 году. После этого ученые официально заявляли, что он не представляет опасности, хотя и пролетит очень близко к Земле.

Астероид сблизится с Землей на расстояние, на котором размещены на орбите геостационарные спутники. В случае столкновения высвободится объем энергии в 1717 мегатонн, что в 30 раз превосходит энергию взрыва самой мощной в мире термоядерной бомбы.

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земля астероид мчс россии
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