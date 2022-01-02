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Январь — потрясающий месяц: Волочкова рассказала о своих традициях на новогодних каникулах

Шоу-бизнес
Январь — потрясающий месяц: Волочкова рассказала о своих традициях на новогодних каникулах
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

В новогодние каникулы у экс-примы большого театра, балерины Анастасии Волочковой есть сразу две традиции. И им она не изменяет уже шесть лет. Об этом она рассказала в интервью ФАН.

«Во-первых, я Новый год всегда встречаю дома — уже на протяжении шести лет. И у меня есть замечательная елка. И к счастью, мне есть с кем отмечать новый год. И традиция моя вторая — это улетать на Мальдивы, что я и сделаю завтра. И в данный момент собираю вещи. Поэтому я Рождество всегда отмечаю на Мальдивах. Потом Крещение [Господне] встречаю на Мальдивах утром, а к вечеру возвращаюсь домой 19 января. А на следующий день 20 января у меня как раз день рождения», — с радостью в голосе рассказала балерина.

«Январь – потрясающий месяц»: Волочкова рассказала о своих традициях на новогодних каникулах
instagram.com / @volochkova_art

Также Анастасия Волочкова отметила, что считает январь одним из лучших месяцев в году.

«У меня вообще январь — потрясающий месяц. Новый год, потом 2 января — праздник, день рождения Юрия Григоровича моего, просто, ангела-хранителя творческого. 4 января у меня именины. Потом 7 января — Рождество. 13 и 14 января — Старый Новый год. 19 января — Крещение! А 20 января — мой день рождения. Все прекрасно. И 27 января я танцую спектакль», — объяснила Волочкова.

Ранее ФАН рассказал, как звезды российского шоу-бизнеса провели новогоднюю ночь. К примеру, телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева выложила подборку фотографий с откровенным нарядом на фоне елки. А артист Максим Галкин опубликовал видео, где они с детьми слушают речь президента Владимира Путина. В кадр попала даже Алла Пугачева, она загадывала желание.

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Все новости / Шоу-бизнес / Январь — потрясающий месяц: Волочкова рассказала о своих традициях на новогодних каникулах
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