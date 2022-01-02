Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 15:05
15:04
Общество
Биолог Баранова заявила, что "Омикрон" еще может проявить себя
15:02
Весь мир
Лидер ЦАР поздравил сограждан с Новым годом
15:00
Весь мир
Инфляция в Перу в 2021 году побила 13-летний рекорд
14:59
Спорт
Лионель Месси и ряд футболистов «ПСЖ» заразились коронавирусом
14:56
Экономика
Новый налоговый вычет может стать доступен россиянам с доходом ниже 100 тысяч рублей
14:53
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Нахимова в Петербурге
14:53
Происшествия
Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с кипятком в жилом доме в Люберцах
14:49
Общество
Жители Минеральных вод спасли спрятавшуюся от салютов на крыше дома кошку
14:48
Весь мир
ВС Турции и подконтрольные им боевики возобновили атаки на сирийский Абу Расин
14:46
Общество
Попавшая в Книгу рекордов Гиннесса японка Канэ Танака отметила свое 119-летие
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Финансовые аналитики назвали главные стимулы и риски для рубля в 2022 году

Экономика
Финансовые аналитики назвали главные стимулы и риски для рубля в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 2 января. Рубль в 2021 году был в основном стабилен к доллару за счет дорогих нефти и газа, а также действий финансового руководства страны. Опрошенные РИА Новости аналитики и экономисты рассказали, каким будет курс российской валюты в 2022 году.

Мировая экономика сейчас находится под давлением штамма коронавируса «Омикрон». Еще один важный феномен — это ускоренная инфляция и безостановочная эмиссия денег центральными банками развитых стран. Немалую роль в 2022 году будет играть Банк России, взявший курс на временное ужесточение монетарной политики.

Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт считает, что главную угрозу для рубля представляет инфляция. По мнению эксперта, Центробанк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики и будет повышать ключевую ставку. Однако, важно понимать, что рост потребительских цен — общемировая тенденция, одной из ее причин является кризис в цепочках поставок.

Рубль вряд ли укрепится до следующего заседания совета директоров Центробанка РФ, убежден заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. По его прогнозу, рубль будет находиться в коридоре 74,5-77 единиц в паре с долларов.

Как указала руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова, курс рубля во многом будет зависеть от ситуации в Донбассе. Если обстановка обострится, то не исключено, что рубль будет торговаться с геополитической премией 8-10 единиц к доллару вместо нынешних 3-4 рублей.

Российский рубль в 2021 году был признан одной из лучших валют развивающихся рынков. За год курс национальной валюты упал всего на 0,3%.

При этом перед самым Новым годом российская валюта заметно просела в ходе торгов. За день стоимость доллара выросла на рубль, а евро — на полтора рубля. INFOX выяснил причины столь неожиданной динамики.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансовые аналитики назвали главные стимулы и риски для рубля в 2022 году
доллар прогноз рубль
Комментировать