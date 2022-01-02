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В эстонском городе Харьюмаа прошла масштабная выставка ретроавтомобилей

Видео

В павильоне «Автодом» площадью три тысячи квадратных метров собрали сотни раритетных автомобилей со всего мира. Старейшему из них недавно исполнилось 112 лет.

Представленные на выставке авто были произведены в Европе, России и США. Коммерческий директор Тыну Коррол отметил, что их страна имеет советское прошлое, поэтому среди экспонатов много машин из России. Здесь стоят «Москвичи», «Запорожцы» и «Волги», и все они, что не маловажно, находятся в рабочем состоянии. В любую из них, по словам директора, можно сесть и поехать.

«Мы называем этот комплекс не автомузей, а все-таки «выставка», потому что в музее машины обычно стоят несколько лет, десятками лет, и автомобили уже не работают. У нас все машины на ходу, в принципе, можно заводить и сразу ехать кататься. Вот в чем разница», — объяснил директор выставки.

Большая гордость коллекции — это автомобиль Nash Ambassador, снимавшийся в фильме «Джонни Д.» с актером Джонни Деппом в главной роли. Эту машину специально не стали реставрировать, чтобы сохранить ее в первоначальном состоянии, такой, какой она была при съемках. Комплекс в процессе работы готов принимать и «новые старые» авто. Тут расположены ремонтные мастерские, в любой момент готовые к реставрации технического антиквариата.

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эстония ретроавтомобили
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