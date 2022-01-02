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Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота после модернизации

Армия
Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота после модернизации
ru.wikipedia.org  /  Russian Ministry of Defence

Калининград, 2 января. Сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540 в ближайшее время вернется в состав Балтийского флота ВМФ РФ после ремонта и модернизации.

Обновлением «Неустрашимого» занимался судостроительный завод «Янтарь». Все необходимые процедуры были завершены еще в конце минувшего года, а 27 декабря корабль совершил переход из Калининграда в Балтийск, где пройдут приемо-сдаточные испытания. В ближайшие дни «Неустрашимый» совершит несколько выходов в море. Так, уже к концу января корабль планируют вернуть в состав Балтийского флота.

Ранее командующий Балтфлотом Виктор Лиина анонсировал на 2022 год более десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья. В частности, планируется участие в международных маневрах.

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