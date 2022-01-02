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Власти Мали попросили перенести президентские выборы на пять лет

Весь мир
Власти Мали попросили перенести президентские выборы на пять лет
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 2 января. Временные власти Мали хотят перенести президентские выборы на пять лет. Государственный аппарат обратился к представителям западноафриканских стран с просьбой отложить голосование, так как в данный момент его проведению препятствуют организационные просчеты и многочисленные нападения радикальных исламистов.

Лидер переходного правительства, сформированного после военного переворота в августе 2020 года, Ассими Гоита заявил, что власти республики объявят график президентских выборов к концу января. Об этом он сообщил во время выступления на «Национальной конференции по обновлению Мали».

В ходе мероприятия были одобрены и приняты 534 резолюции. Их применение позволит качественно организовать введение политических и институционных реформ.

Власти Мали попросили перенести президентские выборы на пять лет
Федеральное агентство новостей /

Около 1600 участников мероприятия проголосовали за продление переходного периода на срок в 5 лет. По их мнению, это поможет временному правительству подготовить честные и прозрачные выборы. Кроме того, пролонгация позволит властям тщательно подготовить плебисцит, чтобы избежать ошибок и не допустить срыва мероприятия.

Ранее Вооруженные силы Мали ликвидировали более 80 боевиков и нанесли ряд точечных авиаударов по их объектам. С 28 по 30 декабря национальной армии удалось провести несколько удачных антитеррористических мероприятий в районах Банкасса и Нара.

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