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Нападающий «Локомотива» Смолов продолжит карьеру в «Динамо»

Спорт
Нападающий «Локомотива» Смолов продолжит карьеру в «Динамо»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 2 января. Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов продолжит карьеру в «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны согласовали условия трансфера 31-летнего форварда. Московскому клубу осталось договориться с футболистом о личном контракте. «Железнодорожники» готовы отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

Срок действующего соглашения нападающего с красно-зелеными истекает летом 2022 года. Заработная плата Смолова в «Локомотиве» составляет 3,1 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш в ближайшее время может покинуть «Локомотив». Столичный клуб намерен досрочно разорвать контракт с футболистом.

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