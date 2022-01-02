Нападающий «Локомотива» Смолов продолжит карьеру в «Динамо»

Москва, 2 января. Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов продолжит карьеру в «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны согласовали условия трансфера 31-летнего форварда. Московскому клубу осталось договориться с футболистом о личном контракте. «Железнодорожники» готовы отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

Срок действующего соглашения нападающего с красно-зелеными истекает летом 2022 года. Заработная плата Смолова в «Локомотиве» составляет 3,1 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш в ближайшее время может покинуть «Локомотив». Столичный клуб намерен досрочно разорвать контракт с футболистом.