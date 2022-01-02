«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Михаил Богдасаров

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал заслуженный артист России Михаил Богдасаров.

Первые свои роли, которые Михаилу Богдасарову принесли известность, он играл еще во времена СССР. Он благодарен своим учителям: блистательной актрисе Людмиле Касаткиной и именитому режиссеру Сергею Колосову. Вспоминая свою кинокарьеру времен Советского Союза, Богдасаров говорит в интервью о съемках в фильме «Русь изначальная». Там его герой «убивал» героиню Людмилы Чурсиной. Говоря об этом эпизоде, он отмечает: «Убивал я ее секунд 20, а умирала она минут пять».

Для Богдасарова происходящее сейчас на Украине является чем-то непостижимым. Он в свое время довольно часто приезжал в Киев и снимался там. В 2015 году все это в один момент изменилось. Выезжая из Украины после очередной поездки, Богдасаров столкнулся с украинским чиновником, который ему сказал следующее: «Вы больше не будете сюда приезжать, вы были в Крыму». Актер считает подобное поведение глупостью, но приняв эти слова к сведению, больше ни разу на Украину не приезжал. В Крыму он бывает на законных основаниях, так как полуостров является территорией РФ.

Однако Богдасарову удалось снова сняться в украинском сериале. Речь идет о новом сезоне «Сватов», в котором играют звезды из России. В этот раз актерам на Украину ехать не пришлось. Все сцены снимали в Белоруссии и в Грузии.

Вспоминает актер и то, как снимался вместе с Владимиром Зеленским. Сначала он ездил к нему на передачу «95 квартала» в Киев, а затем их свела судьба на съемке шоу «Слава богу ты пришел». Кстати, там же снималась и Ксения Собчак. Богдасаров над этой историей подшучивает, дескать с его легкой руки один стал президентом, а другая побывала в роли кандидата главы государства.

Современные телешоу производят на актера негативное впечатление, прежде всего из-за работы редакторов. Он даже снимался в одном из таких проектов вместе с женой, но его однажды настолько изумили сценарием, что он просто послал представителей программы подальше. Ему дословно «предложили, как бы переспать с женой его сына». На это Богдасаров им ответил: «Вы сошли с ума». Кстати, актер затронул и тему своего ухода от жены и почему потом к ней снова вернулся. Богдасаров считает, что «первая жена от бога, а все остальные от дьявола».