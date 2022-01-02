Читатели Le Figaro восхитились новогодним обращением Путина к россиянам

Париж, 2 января. Читатели французской газеты Le Figaro остались под впечатлением от новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

Французы обратили внимание на фразу Путина о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Комментаторы отметили, что российский президент неуклонно защищает интересы своей страны, о чем Франции остается лишь мечтать. Это вызвало настоящий восторг.

«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», — написал Omar Trecoul.

kremlin.ru /

Читатели выразили надежду, что президент США Джо Байден серьезно отнесется к предупреждениям Путина об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия Вашингтона и НАТО.

«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», — высказался еще один читатель. «Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав ее ключевым игроком на мировой арене», — написал другой комментатор.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал отличительную черту новогоднего поздравления Путина. По его словам, многие украинцы предпочли послушать выступление Путина нежели лидера своей страны Владимира Зеленского.