Пекин, 2 января. Читатели китайского портала «Гуаньча» предрекли долгую дружбу России и КНР, особенно на фоне противостояния с США.

Как заявил глава МИД КНР Ван И, Россия и Китай являются крупными государствами с глобальным влиянием. Укрепление стратегического и прагматического сотрудничества между двумя странами имеет глобальное значение и не имеет аналогов, подчеркнул он.

Граждане Китая согласились с министром и раскрыли хитрый трюк США, который Вашингтон хотел использовать, но у него ничего не вышло.

«Пока Китай и Россия крепко жмут друг другу руки, США не смогут захватить мир!» — написал один из комментаторов. «Поддерживаю Россию! Разве НАТО не зарвалась? На этот раз это уже не отголоски грома, а настоящий шторм», — высказался другой читатель.

Федеральное агентство новостей / Владислав Краев

«Сейчас мир не такой, как прежде: американские войска дислоцируются по всему миру, поэтому Китай, Россия и Ирак первыми столкнутся с американскими военными. Хотите повторить Вторую и Первую мировые войны? Даже не мечтайте! В этот раз США не получить никаких выгод», — указал еще один.

Китайцы отметили, что связь между Москвой и Пекином очень сильна во всех отношениях, будь то политическое, экономическое, военное или дипломатическое направление.

«Потому что в основе лежит взаимная выгода, взаимопонимание, взаимное уважение и доверие», — заключил один из читателей портала.

Ранее в Кремле заявили, что Индия и Китай являются партнерами Российской Федерации, с которыми страна во многом координирует действия на международной арене.