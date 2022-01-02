Актриса Холли Берри вышла замуж в четвертый раз

Москва, 2 января. Актриса Холли Берри вышла замуж в 55 лет. Новым избранником звезды стал музыкант Ван Хант, с которым она встречается уже больше года.

Новостью о замужестве актриса поделилась на странице в соцсети Instagram. Холли Берри опубликовала несколько фотографий, на которых вместе с новым мужем позирует на фоне океана и гор.

«Это официально», — написала она под фотографиями.

Холли Берри была замужем трижды. В марте 2008 года они родила дочь от Габриэля Обри, но пара развелась уже через два года. Они были в браке пять лет.

Ранее Холли Берри рассказала о худшем совете в ее жизни. Актриса призналась, что однажды ей порекомендовали иметь запасной план на случай, если что-то пойдет не так.