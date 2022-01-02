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«Только шампанское»: Пучков пожаловался, что здоровье не позволило ему отметить Новый год «как следует»
Общество
«Только шампанское»: Пучков пожаловался, что здоровье не позволило ему отметить Новый год «как следует»
Невские Новости  /  Степан Яцко

Новогодние праздники — время, когда можно наконец-то расслабиться и заняться любимыми делами, не думая ни о чем, кроме собственного отдыха. Известные и популярные люди в этом отношении также не являются исключением. О том, как он проводит выходные, в интервью ФАН рассказал блогер и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«В новогоднюю ночь ничем из ряда вон выходящим не занимался, — сказал он. — Все как у всех: салат оливье и прочее. Из спиртных напитков — только шампанское. Здоровье уже не позволяет веселиться как следует, к сожалению».

«Сижу дома, раскрыв рот, смотрю в окно»: «Гоблин» Пучков о том, как он проводит новогодние праздники
pxhere.com /

По словам блогера, никуда на новогодние праздники он не поехал.

«Сижу дома, раскрыв рот, смотрю в окно, — признался Пучков. — На улице отличная погода, выпал снег, хожу иногда вокруг дома, красота!»

«Сижу дома, раскрыв рот, смотрю в окно»: «Гоблин» Пучков о том, как он проводит новогодние праздники
pxhere.com /

Также собеседник ФАН рассказал, какую кинопродукцию он смотрит на выходных.

«Только то, что показывают по телевизору, все старенькое, — подчеркнул блогер. — Из новенького ничего достойного моего просмотра я не нашел, к сожалению».

Ранее культуролог Андрей Пархоменко рассказал, как зрители «Матрицы-4» и «Человека-паука — 3» участвовали в их создании.

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россия кино пучков новый год праздник
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