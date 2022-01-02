Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 13:35
13:33
Общество
МЧС России опровергло свою причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде Апофис
13:31
Экономика
Финансовые аналитики назвали главные стимулы и риски для рубля в 2022 году
13:28
Происшествия
Три человека стали жертвами непогоды в Египте
13:26
Весь мир
Власти Мали попросили перенести президентские выборы на пять лет
13:24
Общество
Неорганизованная проверка QR-кодов в петербургских ТЦ привела к огромным очередям
13:23
Армия
Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота после модернизации
13:18
Происшествия
Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в ретро-клубе
13:18
Спорт
Нападающий «Локомотива» Смолов продолжит карьеру в «Динамо»
13:15
Политика
Читатели Le Figaro восхитились новогодним обращением Путина к россиянам
13:13
Общество
Стал известен любимый футбольный клуб главы Дагестана Меликова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские банки ужесточают требования к долговой нагрузке заемщиков

Экономика
Российские банки ужесточают требования к долговой нагрузке заемщиков
pixabay.com

Москва, 2 января. Расчет банками показателя долговой нагрузки населения при выдаче потребительских кредитов станет строже, следует из материалов Банка России.

Например, с 1 января и 1 февраля ужесточаются требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), в результате чего средний коэффициент риска увеличится на 20 процентных пунктов, что будет способствовать нормализации активности заемщиков и финансовых организаций. Как обращают внимание специалисты, теперь банки не смогут «размывать» платежи на длительный срок.

С февраля этого года среднемесячные платежи по долгосрочным потребкредитам будут рассчитываться на основании предположения, что задолженность по таким ссудам амортизируется через четыре года. Ранее этот срок составлял пять лет.

Банк России изучает вопрос создания специальных кредитных продуктов для самозанятых. Регулятор также рассматривает выпуск краткосрочных обучающих курсов для молодых предпринимателей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские банки ужесточают требования к долговой нагрузке заемщиков
банки кредиты долги центробанк рф ПДН
Комментировать