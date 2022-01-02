Российские банки ужесточают требования к долговой нагрузке заемщиков

Москва, 2 января. Расчет банками показателя долговой нагрузки населения при выдаче потребительских кредитов станет строже, следует из материалов Банка России.

Например, с 1 января и 1 февраля ужесточаются требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), в результате чего средний коэффициент риска увеличится на 20 процентных пунктов, что будет способствовать нормализации активности заемщиков и финансовых организаций. Как обращают внимание специалисты, теперь банки не смогут «размывать» платежи на длительный срок.

С февраля этого года среднемесячные платежи по долгосрочным потребкредитам будут рассчитываться на основании предположения, что задолженность по таким ссудам амортизируется через четыре года. Ранее этот срок составлял пять лет.

Банк России изучает вопрос создания специальных кредитных продуктов для самозанятых. Регулятор также рассматривает выпуск краткосрочных обучающих курсов для молодых предпринимателей.