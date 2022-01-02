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Мапуче в Чили собираются продолжить противостояние с полицией и армией

Весь мир
Мапуче в Чили собираются продолжить противостояние с полицией и армией
Global Look Press  /  Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

Сантьяго, 2 января. Группировка, объединяющая коренные народы Чили Координационный комитет Арауко Маллеко (CAM), выпустила коммюнике, в котором раскритиковала нового президента страны Габриэля Борича и призвала активистов продолжать сопротивление.

В документе говорится, что новоизбранный лидер посвятил себя «тому, чтобы сохранить ту систему, в которой оправданы репрессии и милитаризация против коренных народов». В связи с этим руководство организации просит всех активистов продолжать борьбу и «отстаивать политическое насилие как законный инструмент борьбы, кто бы ни был у власти».

«Мы отвечаем этим новым хиппи, зеленым и левым, которые сегодня прославляют социал-демократическое правительство, что у народа мапуче был свой собственный политический и военный порядок еще до образования чилийского государства», — говорится в коммюнике.

Новый президент Борич, в свою очередь, прокомментировал заявление Координационного комитета и сказал, что ситуация на юге страны «является очень чувствительной» и власти готовы вести диалог со всеми, «кто готов встать на путь мира».

Политический координатор новой администрации Джорджио Джексон подтвердил призыв к диалогу с мапуче. Он отметил, что задача будет не легкой, потому что последние меры по урегулированию конфликта «обернулись провалом», имея в виду режим чрезвычайной ситуации в ряде регионов страны. Поэтому необходимо действовать иначе.

«Мы собираемся пригласить все организации и людей из различных сообществ, которые хотят продвигать мир в регионе, на круглый стол. Как только мы вступим в должность в качестве правительства и когда мы разработаем полноценный план», — сказал он.

В конце декабря группа повстанцев подожгла 27 домов в окрестностях озера Ланалхуэ в регионе Био-Био и угнала несколько автомобилей. Сенат Чили тем временем в четвертый раз продлил режим ЧП в регионе Био-Био из-за возросшего числа случаев насилия. Он будет действовать до 10 января.

Мапуче против

Конфликт между чилийским правительством и мапуче начался еще в конце XIX века. В результате военной кампании в 1862–1886 годах территории коренного народа в Араукании оказались в составе Чили. После падения диктаторского режима Аугусто Пиночета в 1990-х годах индейцы, ссылаясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, потребовали вернуть им земли, но власти не пошли им навстречу.

С тех пор часть мапуче ведет национально-освободительную борьбу за отделение региона в южной части страны. Очередное обострение произошло в январе 2021 года. После того как индейцы перекрыли дороги и подожгли несколько зданий, правительству пришлось ввести войска в Арауканию.

Мапуче в Чили собираются продолжить противостояние с полицией и армией
Федеральное агентство новостей /

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