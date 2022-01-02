Аналитики NetEasе назвали российский «Посейдон» самым опасным оружием в мире

Пекин, 2 января. Подводный беспилотник «Посейдон» произвел революцию в военном ремесле, заставив западные страны содрогнуться от ужаса, пишет NetEasе.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», назвали «Посейдон» самым опасным оружием в мире. Подобные проекты существовали в Советском Союзе и США еще в эпоху холодной войны, но ни одна из сторон не преуспела на этом направлении. Спустя десятилетия Москва все же вернулась к идее ядерной торпеды. Так и появился грозный «Посейдон», что обернулось серьезными проблемами для американцев.

«Это беспилотная подводная лодка с атомной силовой установкой. За счет последней она способна преодолевать огромные расстояния и двигаться со скоростью 100 узлов», — объясняют авторы.

ПолитЭксперт /

Скоростные характеристики впечатлили китайских аналитиков. Так, всего за 50 часов аппарат способен преодолеть 10 000 километров. При этом мощности его ядерного заряда хватит, чтобы уничтожить авианосную группу Военно-морских сил США или стереть с лица Земли американские стратегические объекты в прибрежных зонах. «Посейдон» может скрываться на океанском дне долгие месяцы, дожидаясь своей цели. Это позволяет торпеде наносить удар в самый неожиданный момент. Столкновение с таким аппаратом обернется для США настоящей катастрофой, заключили в NetEasе.

В американском экспертном сообществе согласны с такой оценкой возможностей «Посейдона». Ранее аналитик The National Interest Роберт Фарли признал, что оборонные системы США бессильны против подводного беспилотника.